İşsiz kalınca kendi işini kurdu

Siirt’te iş bulamayan işitme engelli Elif Oğuz, 3 yıl önce annesinin girişimleri sonucu İşkur’dan destek alarak kendi işinin patronu oldu. Ablasından cesaret alan işitme engelli Fazilet Oğuz da İşkur desteğiyle kendi iş yerini açacak.

Siirt’in merkez Doğan Mahallesi’nde ikamet eden Fadile Oğuz, iş bulamayan işitme engelli kızı Elif Oğuz için İşkur’un kapısını çaldı. 3 yıl önce İşkur’dan engellilere hibe desteğinden 50 bin TL alan Oğuz, kuaför salonu açtı.

5 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"

İşleri zamanla iyiye giden Elif Oğuz, yanında 5 kişiyi de istihdam etmeye başladı. Ablasından cesaret alan işitme engelli Fazilet Oğuz da yine annesinin girişimleriyle İşkur’dan 50 bin TL destek almaya hak kazandı. Başka bir mahallede kuaför salonu açacak olan Fazilet Oğuz da 5 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

"KENDİ İŞLERİNİ KURMALARINI SAĞLADIM"

El işaretiyle kızlarıyla iletişim kuran anne Fadile Oğuz, "Onlara öncülük ederek kendi işlerini kurmalarını sağladım. En büyük kızım işsizdi, bir kuaförün yanında çalışıyordu. Kendi ayaklarının üzerinde durması için İşkur’un hibe desteğine başvurdum. Sağ olsunlar İşkur yetkilileri iş fikrini kabul ettikleri kızım için 3 yıl önce 50 bin TL’ye yakın hibe desteği sağlayarak bu kuaför dükkanını kurduk. Allah onlardan razı olsun" dedi.

KARDEŞİ DE ONUN YOLUNDAN GİDECEK

Anne Oğuz, kızı Fazilet için de önümüzdeki aylarda başka bir mahallede kuaför dükkanı açacaklarını belirterek, "Elif kızım yanında 5 kişiyi şuan istihdam ettiriyor. Fazilet de işitme engelli, onun için de İşkur’a başvurduk ve iş fikri kabul edildi. Önümüzdeki ay bir kuaför de Fazilet için açacağız. Kızlar şuan işlerinin patronu, bir güzellik merkezi açmayı planlıyor" diye konuştu.

50 BİN TL HİBE VERİLDİ

İşkur Proje Koordinatörü Mesut Erdoğan, iş fikriyle kuruma gelen işitme engelli Elif Oğuz’a 3 yıl önce, kardeşi Fazilet Oğuz’a da yakın zamanda hibe desteği çıktığını söyledi. Erdoğan, iş fikriyle İşkur’a başvuran engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği verildiğini aktardı.