İşsizlik ile kısa çalışma maaşları 31 Mayıs'ta ödenecek

Sert geçen kış ayları pazarı vururken, havaların ısınmasıyla tarla ürünleri tezgaha geldi. Pazar, 2 ay öncesine göre çok daha ucuz...

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Halk TV’de S-400’lerle kendi uçağımızı vuracağız denildi

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, "Bu sistemle, bir darbe olursa, kendi uçaklarımızı vuracağız" dedi.