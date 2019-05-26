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İşsizlik ile kısa çalışma maaşları 31 Mayıs'ta ödenecek

Bakan Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin 31 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

AA | 26.05.2019 - 12:10..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

31 MAYIS'A ALINDI

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin 31 Mayıs'a alındığını belirten Selçuk, vatandaşların bu ödemelerden bayram öncesi yararlanabileceğini bildirdi.

İşsizlik ile kısa çalışma maaşları 31 Mayıs'ta ödenecek

Selçuk, bunun için vatandaşların kimlikleriyle PTT şubesine başvurması gerektiğini kaydetti.

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