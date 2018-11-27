taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2433
Euro
5.9484
Altın
1222.09
Borsa
93962.35
Gram Altın
206.053

İşsizlik Sigortası Fonu gelir oranı yükseltildi

İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.

İHA | 27.11.2018 - 06:27..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yer alan karara göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesinin 7’inci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50’ye çıkarıldı.

Belirtilen gelirin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu önlemler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerini temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlarla ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren kararın hükümlerini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

97
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

34
Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu

Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu

7
Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

26
Çin bilim insanları bebeklerin genlerini değiştirdi

Çin bilim insanları bebeklerin genlerini değiştirdi

20
Ankara'ya şehit ateşi düştü

Ankara'ya şehit ateşi düştü

5
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir