taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7689
Euro
6.5697
Altın
1403.15
Borsa
94022.28
Gram Altın
260.308

İstanbul 23 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçları

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar açıklandı.

DHA | 24.06.2019 - 07:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nün kapısına asıldı.

178 BİN 599 OY GEÇERSİZ

Tutanağa göre 10 milyon 570 bin 354 seçmenden 8 milyon 925 bin 63 oy kullandı. Toplam 31 bin 186 sandıktan oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı.

Oy dağılımına göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy alırken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

Bağımsız adaylar sırasıyla şöyle oy aldı:

Seçkin İlker: bin 557
Dursunali Bacıoğlu: bin 278
Lütfü Yılmaz: 577
Doğan Duman: 518 
Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu: 461
Vedat Öztürk: 353
Muhammet Ali Canca: 320
Ahmet Çördük: 274
Mehmet Yıldız: 242
Burak Kadıoğlu: 233
Özkan Mustafa Küçükkural: 202
Güldes Önkoyun: 196
Burhan Erol: 162
Ali Rıza Kansız: 121
Mehmet Ali Aydoğmuş: 94
Hasan Atasoy Torun: 92
Abdulcelil Gülap: 89

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

200
Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

36
İmamoğlu'nun başarısı, Çeşme'de de coşkuyla kutlandı

İmamoğlu'nun başarısı, Çeşme'de de coşkuyla kutlandı

11
Bangladeş'te yolcu treni nehre düştü

Bangladeş'te yolcu treni nehre düştü

1
Avşa'ya dönen seçmenler coşkuyla karşılandı

Avşa'ya dönen seçmenler coşkuyla karşılandı

5
Hindistan'da dini etkinlikte çadır çöktü: 14 ölü

Hindistan'da dini etkinlikte çadır çöktü: 14 ölü

6
Kula CHP’den İstanbul için coşkulu kutlama

Kula CHP’den İstanbul için coşkulu kutlama

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir