İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

AA Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Kurum, millet bahçelerinin yapım çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

İstanbul'da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerini hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açacaklarını duyuran Kurum, "Sadece bu parklarla İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız." dedi.

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Millet bahçesi, Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde 5 bin kişi kapasiteli merkez camisinin yanı sıra bin 200 araçlık kapalı otopark ve 198 araçlık açık otopark, 11 bin 740 metrekarelik biyolojik gölet, 34 farklı türde 80 bin bitkiden oluşan 10 bin metrekarelik koku bahçeleri, 24 ayrı türde 4 bin 700 ağaç, 25 bin metrekarelik etkinlik çayırı, millet kıraathanesi, 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, 20 adet pergola, 40 adet kamelya, 84 adet oturma alanı, 98 tane çöp kutusu, 20 tane oturma bankı, bin 77 biyolojik gölet çevresi ahşap desk, 290 metrekare amfi, 22 çeşme, 1 gölet kafe, toplam 30 bin 393 metrekare ofis bloklarına ait avlu ve toplam 3 bin 805 metrekare meydan yer alıyor.

KAYAŞEHİR MİLLET BAHÇESİ

Başakşehir ilçesi Kayabaşı mevkisinde bulunan Kayaşehir Millet Bahçesi, 350 bin metrekare park alanına sahip. Millet bahçesinde toplam 224 bin 600 metrekare yeşil alan, 175 bin metrekare rulo çim, 49 bin 600 metrekare çalı, 4 bin 813 yapraklı ağaç, 5 bin 598 ibreli ağaç, 150 bin çalı, 100 bin yer örtücü, 3 adet toplam 2 bin 800 metrekare biyolojik gölet, 10 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu, koku bahçesi, toplam bin 160 metrekare 4 adet süs bahçesi, 335 metrekare seyir terası, kültür ve sanat etkinlikleri için tasarlanmış 78 metrekare sahne, bin 300 metrekare amfi, toplam 4 bin metrekare piknik alanı ve toplam 10 bin metrekare oyun alanları, 3 bölgede toplam 10 bin metrekare otopark alanı bulunuyor.

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HOŞDERE MİLLET BAHÇESİ

Hoşdere Millet Bahçesi ise 142 bin metrekare alan, 80 bin metrekare yeşil alan, 26 bin 400 metrekare sert zemin imalatı, 7 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 34 farklı türde bin 900 ağaç, 5 bin metrekare etkinlik çayırı, 4 bin kişi kapasiteli cami, bisiklet ve yürüyüş yolu, piknik alanları, tematik bahçeler, meyve ve koku bahçeleri, güneş panelleri ve basketbol sahası ile dikkati çekiyor.

BARUTHANE MİLLET BAHÇESİ

Baruthane Millet Bahçesi'nde ise 59 bin 719 metrekare alan, 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, 12 türde 5 bin gül, 230 sarmaşık, 7 bin 500 mevsimlik çiçek, 47 meyve bahçesi, 130 araçlık toplam 3 bin 745 metrekare iki otopark, süs havuzu, 682 metrekarelik çocuk oyun alanı, spor alanları, tarihi özellikleri korunan Osmanlı Baruthanesi ve binaları ile tarihi kule aydınlatma bulunuyor.

ÇIRPICI MİLLET BAHÇESİ

Çırpıcı Millet Bahçesi ise toplam 465 bin metrekarelik alandan oluşuyor. 6 etaplı projenin 4 etabı tamamlandı. 233 bin 600 metrekarelik alanı tamamlanan millet bahçesinin beşinci etabının projesi çalışılıyor, altıncı etapta kamulaştırmalar olacak. Millet bahçesine toplam 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül, bin 700 sarmaşık dikildi.