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İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılan aramalarda el konulan aralarında muşta, kasap ve ekmek bıçakları, şok cihazının da yer aldığı 3 bin 896 alet sergilendi.

AA | 27.02.2020 - 06:42..
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ında, güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda bulunan çok sayıda kesici ve delici alete el konuldu.

İstanbul Adliyesi içindeki meydanda gerçekleştirilen sergide, adliyenin giriş noktalarındaki X-ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda veya otopark girişinde arabaların içinde ele geçirilen aletlerinin yanı sıra vatandaşların adli emanete bıraktığı 3 bin 896 malzeme yer aldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

ÇAKI, MAKAS, MEYVE BIÇAĞI, ŞİŞLİ TARAK

Sergide, 1005 çakı, 715 makas, 504 meyve bıçağı, 6 kasap ve ekmek bıçağı, 194 çatal, 121 falçata, 45 şişli tarak, 76 anahtar çakı, 35 muşta, 7 şok aleti, 2 şarjörün aralarında bulunduğu kesici, delici yaklaşık 3 bin 896 aletin yanı sıra fotoğraf makinesi, gözlük, yüzük, kolye, küpe, cep telefonu, araç anahtarı, diploma, kol saati, ses kayıt cihazının da bulunduğu toplam 943 malzeme bulunuyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

KALEM SİLAH, TABANCA GİBİ SUÇ EŞYALARININ FOTOĞRAFLARINA YER VERİLDİ

Ayrıca güvenlik noktasında yakalanan 450 merminin de yer aldığı sergide, yine adliyeye girişte el konulan ve emniyete teslim edilen, kalem silah, ruhsatsız silah, tabanca, uyuşturucu madde, torpil (patlayıcı madde), kemer tokasına tırnak vasıtasıyla ana gövdeye yerleştirilen muşta gibi birçok suç eşyasının da fotoğraflarına yer verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

İSTANBUL ADALET SARAYI'NI GÜNLÜK 50-60 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Sergiyi gezdikten sonra açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç, İstanbul Adalet Sarayı'nda yaklaşık 5 bin personelin çalıştığını, günlük avukat-vatandaş sirkülasyonunun yaklaşık 50-60 bin civarında olduğunu söyledi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

"EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA KONTROLLER YAPILMAKTA"

İstanbul Adliyesi'nin, Avrupa'nın en büyük adliye sarayı olduğunu vurgulayan Koç, ''En önemli davalara bakan adliyemizdir. Adalet Sarayı'na giriş çıkışlarda özel güvenlik görevlilerimizin üstün gayretiyle aramalar yapılmakta. En gelişmiş cihazlarla bu kontroller yapılmakta. Daha önce bildiğiniz üzere çok üzücü bir olay yaşanmıştı. Ondan önce de sonra da güvenlik tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. 2 yıla yakın süreçte 4 bine yakın delici, kesici silah görünümlü aletler özel güvenlik görevlilerimizin çok hassas çalışmasıyla ele geçirilmiştir.'' diye konuştu.

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

"UNUTULAN PARALAR HAZİNE'YE KATKIDA BULUNUYOR"

Başsavcıvekili Zafer Koç, suç unsuru içerenlere gerekli işlemlerin yapıldığını, diğerlerine ise el konulup Makine Kimya Enstitüsüne teslim edildiğini anlatarak, "Hem suç unsuru içeren hem de içermeyen aletler bir de vatandaşların unuttuğu bir kısım eşyalar söz konusu. Paralar da söz konusu. Onlar da Hazine'ye katkıda bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Gelen giden vatandaşların da hassas davranmalarını, güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları

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