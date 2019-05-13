İstanbul adayları arasında 'hırsızlık' tartışması

31 Mart'ta yapılan ve 23 Haziran'da tekrar etmesi kararlaştırılan İBB Başkanlığı seçimleri için adayların karşılıklı açıklamaları devam ediyor.

"ÇALDILAR"

AK Parti'nin aday Binali Yıldırım Twitter hesabından paylaştığı videoda "Seçim neden iptal edildi Başkanım" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" dediği anları paylaştı.

Binali Yıldırım'dan Seçim neden iptal edildi sorusuna cevap ViDEO

"TBMM BAŞKANI, BAŞBAKAN OLMUŞSUNUZ AMA..."

Yıldırım'ın bu açıklamasına CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından paylaştığı videoyla cevap verdi. İmamoğlu şunları söyledi: "Sahur vakti konuşmak çok adetim değildir ama gerçekten canım çok sıkkın. Rakibime 'seçim niye iptal edildi' diye soruyolar, 'çaldılar' diyor. Daha korkuncu 3-4 yaşındaki çocuklara, o günahsız, pırıl pırıl çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar. Başkanlık ne ki ben 3 çocuk babasıyım. Sakın o çocukları kirletmeyin, üzülüyorum, yazıklar olsun. Bu Ramazan ayında yalanla, iftirayla konuşuyorsunuz ya hepinizi Allah'a havale ediyorum. Bir laf var ya; 'bakan olursun, başbakan olursun, meclis başkanı olursun ama.... neyse'. Babamın bir lafı var; 'doğruluk ve dürüstlük; insanı mutlu eder'. İnşallah siz de birgün mutlu olursunuz."

Ekrem İmamoğlu'nun çaldılar tepkisi ViDEO

