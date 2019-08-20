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İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

İşyeri tabelalarının yüzde 75'inin Türkçe olması kuralına rağmen, Arap turist ve Suriyeli göçmenlerin çoğunluk olarak yaşadığı Aksaray ve çevresinde halen Arapça tabelalar duruyor.

DHA | 20.08.2019 - 05:29..
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İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

İçişleri Bakanlığı yurt genelinde yaygınlaşmaya başlayan Arapça tabelaların değiştirilmesi için çalışma başlatmış ve tabelaların yüzde 75'inin Türkçe harflerden oluşmasını istemişti.

İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

BİRÇOK İŞLETME HALEN TALİMATA UYMADI

Bakanlığın bu talimatı Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kilis’te uygulamaya konulmuş ve kısa sürede sonuç alınmıştı. İstanbul Valiliği de benzer bir çalışma yaparak 3 Temmuz’da yazdığı talimatnamede, tabelası tamamen Arapça olan işyerlerini uyararak söz konusu değişikliğin kısa süre gerçekleşmesini talep etmişti. Bu talimatın ardından kent genelinde birçok işletme tabelasını değiştirmiş ve çalışmalarına devam etmişti. Ancak Arap turistlerin, Suriyeli göçmenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde henüz bu kurala tam anlamıyla uyulmuyor. Özellikle Aksaray ve çevresinde halen birçok işletmenin tabelası tamamen Arapça karakterlerden oluşuyor.

İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

"BİZE BİR TALİMAT GELMEDİ"

Aksaray’da nargile kafe işleten ve tabelası Arapça olan Hacı Usta,  talimatın kendilerine geldiğini ancak bu kurala büyük ölçüde uyulmadığını ifade etti. Tabelasında tamamen Arapça karakter bulunan kafeterya sahibi Abdullah Bakar da  "Bize herhangi bir talimat gelmedi. Bizim genelde müşterilerimiz Arap. Onların anlaması için tabelamızı Arapça yaptık. Bu konuda da bir eleştiri almadık. Şayet böyle bir uygulama varsa ve herkes uyacaksa biz de uyarız” dedi.

İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

Valiliğin talimatı doğrultusunda tabelalarını değiştirdiğini belirten restoran sahibi Mehmet Bağcı da, "Değişiklik tabii olumlu olacaktır. Ama tabelada Arapça da olması lazım. Çünkü buraya gelenler anlamakta zorluk çekmektedir. Bu bölgede tek tük bu değişim var. Ama diğer bölgelerde değiştiriliyor.” şeklinde konuştu.

İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

TALİMATIN SÖZDE KALMASINI İSTEMİYORUZ"

Arapça tabelaların tümünün değişmesi gerektiğini söyleyen turizm acentası sahibi Nadir Yıldırım ise, "Vali Beyin yaptığı tabela talimatı gerçekten bu durumun çığırından çıktığının göstergesidir. Buranın Aksaray değil de ‘Arapsaray’ olduğu gerçeğini yansıtıyor. Bu İstanbul’un kültürüne yakışmıyor. Tabelaların Türkçe olması gerekir. Bu bölgede artık Türk bulmak da zor. Tabelaların Arapça olması iyi değil. Vali Beyin talimatının sözde kalmasını istemiyoruz. Pratiğe geçmesini istiyoruz. Şu anda bir değişiklik yok bölgede. Görüyorsunuz çoğu Arapça yazılıyor” diye konuştu.

İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

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