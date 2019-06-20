İstanbul anketleri Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.

Erdoğan 30’u aşkın gazeteciye açıklamalarda bulunduktan sonra soruları yanıtladı.

Erdoğan'a İstanbul seçimlerinde hangi adayın önde olduğuna dair yapılan anketler soruldu.

"ANKETLER SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILIYOR"

Erdoğan bu soruya şu yanıtı verdi: "Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Asıl anket pazar günü yapılacak; sizlere de en ideal neticeyi verecektir. Sizin bir şeyi görmenizi istiyorum. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da AK Parti 39 belediyenin 25’ini almıştır. Bunun yanında Meclis’in kahir ekseriyetini kazanmıştır, komisyonların tamamı AK Parti'dedir. Başkan vekilliklerinin tamamı. Ortada bir topal ördek vardır. Şimdi bir seçime gidiliyor. Pazar günü yapılacak seçimde de netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve nihai karar o akşam verilecektir. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır." dedi.