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İstanbul, Avrupa’da trafiğin en yoğun olduğu 4. kent

İstanbul, Avrupa kentleri içinde trafik yoğunluğunun en fazla olduğu dördüncü kent oldu.

DHA | 10.12.2018 - 11:45..
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Her yıl dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip kentlerin sıralamasını yapan INRIX Global Traffic Scorecard, 2017’nin en kötü trafiğine sahip kentlerini açıkladı.

Bu veri, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde harcanan süre göz önüne alınarak hesaplandı.

59 SAATİ TRAFİKTE GEÇİRDİLER

İstatistiklere göre 2017 yılında İstanbul’da sürücüler ve toplu taşıma aracı kullanarak işe gidenler 59 saatini trafikte geçirdi.

Listeye göre, İstanbul, Avrupa’da en kötü trafiğin olduğu dördüncü kent durumunda.

İLK SIRADA MOSKOVA VAR

Listenin birinci sırasında trafikte harcanan 91 saat ile Rusya’nın başkenti Moskova yer aldı.

İKİNCİ LONDRA

İkinci sıraya 74 saat ile Londra, üçüncü sıraya 69 saat ile Paris yerleşti. Dünya sıralamasına bakıldığında Moskova birinciliğini Los Angeles’a devretti.

Trafikte harcanan süre dikkate alındığında Los Angeles 107 saat ile dünya sıralamasında birinci oldu.

Dördüncü sırada yer alan İstanbul’u Zürih, Oslo ve Berlin izledi. Sıralamaya göre trafiğin en sakin olduğu yer Slovenya’nın başkenti Ljubljanica oldu. İstatistiklere göre geçen yıl burada sürücüler, sadece 21 saatini trafikte harcadı.

İstanbul, Avrupa’da trafiğin en yoğun olduğu 4. kent

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