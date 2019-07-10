İstanbul Başsavcılığı: Deşifre olmayı bekleyen çok FETÖ'cü var

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ, milletin meydanlara inmesiyle büyük bir tokat yedi.

Örgüte yönelik operasyonlar büyük bir kararlılıkla başladı çok sayıda görevli ihraç edildi ya da tutuklandı.

Aradan 3 yıl geçse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama, örgüte asıl darbenin henüz vurulmadığını ortaya çıkardı.

DEŞİFRE OLMAYANLAR, DARBEYE KATILANLARDAN FAZLA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu vurgulanan açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

"29 KASIM 2017'DEN BUGÜNE..."

"Asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim metotlarından biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel tarza uygun şekilde irtibat sağlanan ve darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen 2 bin 287 asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş, bu şüphelilerden bin 980'i yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 515'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakılmış (sabit hat örgütsel irtibatını kabul eden ancak faydasız ve eksik bilgiler veren şüpheliler bu sayıya dahil olmayıp bu tür şüpheliler tutuklama istemiyle sevk edilmiştir), 222'si tutuklama istemiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunmaları/delil durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bin 233'ü ise tutuklanmıştır."