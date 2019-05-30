İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul Beşiktaş'taki eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darbedildi.

AYAĞA KALKMADILAR DİYE...

“Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş. çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

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KİMİ GÖRDÜYSE TOKATLAMAYA BAŞLADI

Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu.

Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı.

"AYAKLARINIZI KIRARIM"

Gaye Akıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iş yeri sahibi, “Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım” diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı.

Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.





GAYE AKIL HER ŞEYİ DEŞİFRE ETTİ

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl patronundan şikayetçi oldu.

Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.

Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Gaye Akıl ise, kamuoyundan destek isteyerek olayı deşifre etti.

Daha önce aynı mekanda güvenlik görevlileri tarafından üniversite öğrencileri darp edilmişti.