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İstanbul-Bodrum uçağında yanlış anons korkuttu

İstanbul-Bodrum uçağında yapılan “Kemerlerinizi bağlayın denize zorunlu iniş yapıyoruz.” anonsu yolcuların panik yaşamasına neden oldu.

İHA | 24.04.2019 - 08:50..
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İstanbul Havalimanı'ndan 20.35’da kalması gereken İstanbul-Bodrum uçağı rötarlı olarak 21.00’da kalktı. İddiaya göre, uçağın geç kalmasıyla gerilen yolcular Milas-Bodrum hava alanına iniş esnasında yapılan anons sorası bir anda panik yaşadı.

ANONS YANLIŞLIKLA DEVREYE GİRDİ

İkramların ardından yapılan “Kemerlerinizi bağlayın denize zorunlu iniş yapıyoruz.” anonsu yolcuları korkuttu. Yaşanan panik sonrasında hostesler kaptanın yanına giderek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yapılan ikinci anonsla, ilk anonsun otomatik anons olduğu ve yanlışlıkla devreye girdiği anlaşıldı.

İstanbul-Bodrum uçağında yanlış anons korkuttu

İstanbul-Bodrum uçağında yanlış anons korkuttu ViDEO

BİR KİŞİ KORKUDAN FENALAŞTI

Birçok yolcu, uçağın denize inmeyeceğini anlayınca rahat bir nefes aldı. Uçakta bulunan bir yolcunun ise korkudan fenalaştığı öğrenildi. Hosteslerin fenalaşan yolcunun koluna girerek uçağın ön tarafına götürdüğü belirtildi.

İstanbul-Bodrum uçağında yanlış anons korkuttu

Uçak Milas-Bodrum havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

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