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İstanbul Boğazı'nda dev petrol arama platformu

'Scarabeo 9' isimli petrol arama gemisinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu

AA | 29.08.2019 - 11:10..
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Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformunun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu Boğaz'a 06.30 sıralarında giriş yaptı.

5 KILAVUZ KAPTAN EŞLİK ETTİ

Boğaz güvenliği nedeniyle platformun geçişi sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. K-5, K-7, K-11, K-12 isimli römorkörler, Nene Hatun, KIYEM 4 botu ve 5 kılavuz kaptan dev platforma Boğaz trafiğinde eşlik etti.

Platformun, köprülerin altından rahatlıkla geçiş yapabilmesi için balans ayarı yapılarak yüksekliği 58 metreye düşürüldü.

İstanbul Boğazı'nda dev petrol arama platformu

İstanbul Boğazı'nda dev petrol arama platformu

İstanbul Boğazı'nda dev petrol arama platformu

İstanbul Boğazı'nda dev petrol arama platformu

İstanbul Boğazı'nda dev petrol arama platformu

İstanbul Boğazı'nda dev petrol arama platformu

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