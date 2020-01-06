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İstanbul Boğazı'nda Rus savaş gemisi kıyıya sürüklendi

Boğaz'da Kabataş'a yanaşırken sürüklenen Rus savaş gemisine kurtarma botu müdahale etti.

DHA | 06.01.2020 - 13:32..
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Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti.

BOT MÜDAHALE ETTİ

Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. 186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi. Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşırken sürüklendi. Sürüklenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.

İstanbul Boğazı'nda Rus savaş gemisi kıyıya sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda Rus savaş gemisi kıyıya sürüklendi


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