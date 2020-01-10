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İstanbul Boğazı'nda tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Tanker ve balıkçı teknesinin çarpışması sonucu, balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken diğer 3 balıkçı için ise arama çalışması başlatıldı.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 08:32..
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İstanbul Kilyos açıklarında sabah saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

BALIKÇI GEMİSİ BATTI

Çarpışma sonrası Türk bayraklı geminin batması sonucu, gemide bulunan 6 vatandaştan 3'ünün kurtarıldığı öğrenildi.

3 BALIKÇI KAYIP

İstanbul Valiliği olay ile ilgili açıklamada bulunarak, ''Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir.'' dedi.

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