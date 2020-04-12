1 İstanbul Boğazı'nda Yunan bayraklı tanker sürüklendi Arızalanan Yunanistan bayraklı tankere, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

2 Ankara'da maskesiz araç kullanımı yasaklandı Ankara Valiliği, toplu taşıma araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanma zorunluluğu getirdi.

3 Yalnızca maske yetmez, gözlük de takılmalı Koronavirüsle mücadelede maske ve eldiveni çok önemsiyoruz. Uzmanlar gözlük konusunda da aynı hassasiyeti göstermemizi bekliyor.

4 Hindistan'la Pakistan yine çatıştı: 3 ölü, 6 yaralı Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

5 Theresa May, 45 dakika market kuyruğunda bekledi Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere’de, eski Başbakan Theresa May, market alışverişi için sıra beklerken görüntülendi.

6 İngiltere'de son 24 saatte 737 kişi koronadan öldü İngiltere'de koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.