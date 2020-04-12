İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında 274 metre uzunluğundaki Yunanistan bayraklı M/T Militos isimli tanker, güney-kuzey yönlü olarak boğaza girmesinin ardından makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
EKİPLER TANKERE MÜDAHALE ETTİ
Tankerden yapılan ihbar üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.
Yapılan müdahalenin ardından boğazın çeşitli yerlerinde 24 saat bekleyen 2, 5 ve 11 nolu römorkörler ile Mehmetçik isimli kurtarma gemisi, tankeri kuzey-güney yönüne çevirdi.
Tankerin baş ve kıç tarafından halatla bağlanan römorkörler, çekme güçleriyle sürüklenmesi durduruldu.
İstanbul Boğazı'nda Yunan bayraklı tanker sürüklendi