taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

İstanbul Boğazı'nda Yunan bayraklı tanker sürüklendi

Arızalanan Yunanistan bayraklı tankere, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Boğazı'nda Yunan bayraklı tanker sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında 274 metre uzunluğundaki Yunanistan bayraklı M/T Militos isimli tanker, güney-kuzey yönlü olarak boğaza girmesinin ardından makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

EKİPLER TANKERE MÜDAHALE ETTİ

Tankerden yapılan ihbar üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

Yapılan müdahalenin ardından boğazın çeşitli yerlerinde 24 saat bekleyen 2, 5 ve 11 nolu römorkörler ile Mehmetçik isimli kurtarma gemisi, tankeri kuzey-güney yönüne çevirdi.

Tankerin baş ve kıç tarafından halatla bağlanan römorkörler, çekme güçleriyle sürüklenmesi durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda Yunan bayraklı tanker sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda Yunan bayraklı tanker sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda Yunan bayraklı tanker sürüklendi

İlginizi Çekebilir
Ankara'da maskesiz araç kullanımı yasaklandı
Ankara Valiliği, toplu taşıma araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanma zorunluluğu getirdi.
Antalya'da sokak hayvanları beslendi
Antalya'da ormanlık alanda ve mahallelerdeki sokak hayvanlarına belediye ve jandarma ekipleri tarafından yem bırakıldı.
İzmir'deki denetimlerde yasağa uymayanlara ceza yağdı
İzmir'de son 24 saatte sokağa çıkma yasağına uymayan 738 kişiye 1 milyon 300 bin TL para cezası kesildi.
Çorum'da tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü
Tartıştığı kardeşini bıçakla öldüren şahıs," Psikolojik tedavi görüyorum." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
902
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
357
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
241
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
599
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
902
Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı
Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı
143
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir