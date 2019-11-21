İstanbul Boğazı'nda yunusların balık avı

İstanbul Boğazı'nn sevimli sakinleri unvanını alan yunus balıkları, avlanırken birbirinden ilginç görseller veriyor.

Kasım ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ve yağış olmadan seyrederken, sonbaharda beklenen balık sürüleri de Boğaz'a gelmiyor.

AÇ KALMAMAK İÇİN AVLANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Vatandaşın yemek için taze balık bulmakta zorlandığı gibi, yunus balıkları da halen soğumayan Boğaz sularında aç kalmamak için avlanmaya çalışıyor.

2 SAAT BOYUNCA HAREKETLER YAPTILAR

Sarıyer Sahili’nde birbirleriyle dans edercesine yakın yüzen ve hızlı hareketler yapan yunus sürüsünün, balık yakalama avı objektiflere yansıdı. Yaklaşık 2 saat boyunca Boğaz'da avlanan yunuslar, yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.