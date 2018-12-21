Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, sabah saat 07.30 sularında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde meydana geldi. Köprü üzerinde kuzey istikametinde, aracıyla seyir halinde olan Halil Çelik, aracının arızalanması sebebiyle emniyet şeridinde durdu.

TIR İKİ ARACA ÇARPTI

Köprüye bağlı servis aracı ise durumu fark ederek, aracın durumuna bakmak için yanına gitti. Bu esnada köprüde seyir halindeki kereste taşıyan bir tır, arızalı araca ve aracın yanına yanaşmaya çalışan servis aracına hızla çarptı.

İKİSİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle tır üzerinde bulunan ağır keresteler köprüye devrilirken, diğer araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda; servis aracının sürücüsü Raif Batak hayatını kaybederken, servis aracının içerisindeki 2 polis ve arızalı aracın sürücüsü Halil Çelik yaralandı.

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle köprüde, Anadolu Yakası’ndan Avrupa istikametine giden 3 şerit trafiğe kapatılırken, çok sayıda emniyet ekibi olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kazaya karışan servis aracı ve devrilen keresteler kaldırıldı.