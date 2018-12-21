taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3031
Euro
6.0672
Altın
1260.63
Borsa
91244.23
Gram Altın
214.283

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Köprüde arza yapan araca ve ona yardım için duran servis şoförüne tır çarptı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İHA | 21.12.2018 - 13:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaza, sabah saat 07.30 sularında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde meydana geldi. Köprü üzerinde kuzey istikametinde, aracıyla seyir halinde olan Halil Çelik, aracının arızalanması sebebiyle emniyet şeridinde durdu.

TIR İKİ ARACA  ÇARPTI

Köprüye bağlı servis aracı ise durumu fark ederek, aracın durumuna bakmak için yanına gitti. Bu esnada köprüde seyir halindeki kereste taşıyan bir tır, arızalı araca ve aracın yanına yanaşmaya çalışan servis aracına hızla çarptı.

İKİSİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle tır üzerinde bulunan ağır keresteler köprüye devrilirken, diğer araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda; servis aracının sürücüsü Raif Batak hayatını kaybederken, servis aracının içerisindeki 2 polis ve arızalı aracın sürücüsü Halil Çelik yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle köprüde, Anadolu Yakası’ndan Avrupa istikametine giden 3 şerit trafiğe kapatılırken, çok sayıda emniyet ekibi olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kazaya karışan servis aracı ve devrilen keresteler kaldırıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

87
Plastik poşet yerine rengarenk fileler

Plastik poşet yerine rengarenk fileler

97
CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

87
ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

64
Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

38
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

26
Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ile görüştü

Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ile görüştü

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir