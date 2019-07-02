İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde bir memur intihar etti

İstanbul Bağcılar’da bulunan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen bir çalışan, intihar etmek istedi.
İKİNCİ KATTAN ATLADI
Arkadaşları mahkeme çalışanını vazgeçirmek için uğraştı, fakat çabaları sonuç vermedi. Mahkeme çalışanı, saat 14.30 sıralarında binanın ikinci katından aşağıya atladı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, intihar eden mahkeme çalışanının psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.