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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde bir memur intihar etti

Bağcılar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen bir mahkeme çalışanı, ikinci kattan aşağıya atlayarak intihar etti.

İHA | 02.07.2019 - 17:45..
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İstanbul Bağcılar’da bulunan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen bir çalışan, intihar etmek istedi.

İKİNCİ KATTAN ATLADI

Arkadaşları mahkeme çalışanını vazgeçirmek için uğraştı, fakat çabaları sonuç vermedi. Mahkeme çalışanı, saat 14.30 sıralarında binanın ikinci katından aşağıya atladı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, intihar eden mahkeme çalışanının psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

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