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İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yüzde 1'lere kadar düştü. Çıkış yollarındaki trafik devam ediyor.

Haber Merkezi | 12.08.2019 - 11:35..
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İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara düştü.

Arefe gününden önce yola çıkanlar hızla istedikleri yere varırken, arefe günü yola çıkanlar trafiğe takıldı.

Tatilcilerin ayrılmasıyla megakent İstanbul'da trafik hiç olmadığı kadar boş kaldı.

ÇIKIŞ YOLU KİLİT

Trafik yoğunluk haritasında seviye yüzde 1'lere kadar düşerken, trafiğin olduğu bölge yine İstanbul'un çıkışı oldu.

Uzun trafik kuyruklarına takılmamak için yolculuğunu erteleyenler Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de trafikten kaçamadı.

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

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