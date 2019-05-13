İstanbul’da E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan magandalara bir yenisi daha eklendi.

E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında güpegündüz makas attı. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, TEM Otoyolu Etiler mevkisinde de sürücülerin canını bir an olsun umursamayarak yollarda terör estirdi.

"BUNA DA MAKAS ATAYIM MI"

Başka bir görüntüde emniyet şeridinden gittiği görülen maganda, önünde seyreden polis otosuna rağmen makas atmaya devam etti. Polis otosunu görünce, “buna da makas atayım mı?” diyen maganda pes dedirtti. Dehşetin boyutunu kendi kaydeden maganda o anları bir de sosyal medyadan yayınladı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şehrin altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul E-5 Karayolu’nda makas terörü ViDEO