taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6015
Euro
6.3199
Altın
1415.43
Borsa
99382.2
Gram Altın
255.462

İstanbul emniyet teşkilatına atamalar gerçekleşti

Emniyet Müdürlüğü'ne bin 412 polis atanırken, İstanbul Emniyetinde görevli 2 bin 62 emniyet mensubu ise yurdun farklı bölgelerine atandı.

İHA | 05.07.2019 - 08:47..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde, her yıl Mayıs ayında açıklanması gereken genel atama sonuçları akşam saatlerinde açıklandı.

412 POLİS, 2 BİN 62 TAYİN

Yönetmelik çerçevesinde başka illerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bin 412 polis atanırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ‘polis memuru’, ‘başpolis’, ‘kıdemli başpolis’, ‘komiser yardımcısı’, ‘komiser’ ve ‘başkomiser’ rütbesinde görev yapan emniyet personellerinden toplam 2 bin 62’si yurdun farklı illerine tayin oldu.

İstanbul emniyet teşkilatına atamalar gerçekleşti

21 BİN 733 PERSONEL ATANDI

Emniyet teşkilatında 2019 yılı genel atamaları kapsamında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde olmak üzere toplam 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiş oldu.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

531
Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

11
Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

28
Müsabakalarda şiddete ağır cezalar

Müsabakalarda şiddete ağır cezalar

22
Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

12
İngiltere mahkemesinden Boris'e sevindirici haber

İngiltere mahkemesinden Boris'e sevindirici haber

14
Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir