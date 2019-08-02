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İstanbul en sakin gününü yaşadı

Bunaltan sıcaklar nedeniyle İstanbul halkı evden çıkamadı, sahil kenarları ve çay bahçeleri bomboş kaldı.

İHA | 02.08.2019 - 18:56..
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İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, aşırı sıcakla birlikte nem oranın da artmasıyla, sahil kenarları ve şezlongları boş bıraktı.

NEM ORANI VE SICAKLIK OLUMSUZ ETKİLEDİ

40 dereceye kadar varan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklığın gölgede 40 dereceyi geçtiği Silivri’de nem oranı da yüzde 86 ‘yı gösterdi.

İstanbul en sakin gününü yaşadı

HALK PLAJLARI VE ÇAY BAHÇELERİ BOMBOŞ

Silivri sahilindeki çay bahçeleri ve halk plajında son zamanların en sakin günlerini yaşıyor. Çok az sayıda kişinin sahilde denize girdiği görülürken ,vatandaşların aşırı sıcaklar nedeniyle sahillere inmedikleri görüldü. Plajda bulunan birçok işletmeye ait şezlonglar boş kalırken aynı görüntüler çay bahçelerine de yansıdı.

İstanbul en sakin gününü yaşadı

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