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İstanbul Fellowship başvuruları devam ediyor

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programının başvuru süreci devam ediyor. Tüm dünyadan yayıncıların İstanbul’da buluşacağı programa şu ana kadar 67 ülkeden 319 yayımcı başvurdu…

Özel İçerik | 24.09.2019 - 11:59..
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Fellowship 5

Ne güzel bir rakam değil mi? Yayıncılık sektörü ve şehrimiz için gurur veren bir tablo bu! 1 Ağustos’ta başvuruların başladığını duyurmuştum size. Tüm dünyadan yayımcıları İstanbul’da buluşturan Fellowship’e dahil olmak isteyen katılımcılar online başvuru ile başvurularını yaptılar. Hala başvurmak istiyorsanız süreç devam ediyor. Son gün ise, 31 Ekim!

Basın bülteninden gelen bilgileri aktarıyorum sizlere…

İstanbul Fellowship başvuruları devam ediyor

HAZIRLIKLAR 5. FELLOWSHIP İÇİN

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından tüm dünyadan yayımcıların karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’u bir yayımcılık markası haline getirilmesi amacıyla 2016 yılından beri düzenlenen İstanbul Fellowship’in beşinci yılı hazırlıkları sürüyor. 2019 Şubat ayında 72 ülkeden 200 yayımcıyı ağırlayan program her yıl hedeflerini büyütüyor. İstanbul’u dünya yayımcılığında bir telif marketi haline getirmek isteyen program 2020 yılına büyüyerek giriyor. Türkiye'ye civar ülkelere yayıncılık sektörü ile ilgili ilham vermeye başlayan İstanbul Fellowship bu yönüyle Ortadoğu'da etki alanını büyütürken Latin Amerika'dan Uzak Asya'ya bir yayıncılık köprüsü kurmayı başardı.

İstanbul Fellowship başvuruları devam ediyor

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM

3-4-5 Mart tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek İstanbul Fellowship’in 1 Ağustos 2019’da başlayan başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcıların online başvuru sistemini kullanarak başvuru yapabildiği programa şu ana kadar 67 ülkeden 319 yayımcı başvurdu. Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Uzak Doğu’dan Afrika’ya kadar tüm dünyadan yayınevleri, yayıncılık telif ajansları, yayıncı birlikleri ve organizasyonları gibi yayıncılık endüstrisine bağlı profesyonellerin buluşacağı programa en çok başvuru sırasıyla Hindistan, Bangladeş, İngiltere, İtalya ve Brezilya’dan geldi. 31 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurularla bu sayının artması bekleniyor. Online profesyonel program portalı kullanılarak gerçekleştirilen başvurular, bu sistem sayesinde tüm yayımcıların yıl boyunca birbirleri ile iletişimde olabilmelerine, karşılıklı profillerini görüp, kendi ağlarını oluşturabilmelerine olanak sağlıyor.

İstanbul Fellowship başvuruları devam ediyor

BAŞVURU SÜRECİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

Başvuru süreci devam ederken Telif Hakları ve Uluslararası Telif Pazarı Eğitimleri kapsamında Uluslararası Kitap Fuarları Hazırlık eğitimi gerçekleştirildi. TBYM binasında birçok yayımcının buluşmasıyla gerçekleştirilen eğitim seminerine İstanbul Fellowship Koordinatörü Nagihan Düzel’in konuşması ile başlandı.

Online başvuru sistemi ve kayıt süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Düzel’in konuşmasının ardından YATEDAM(Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi) Eş direktörü Beste Bal seminere katılan yayımcılara uluslararası kitap fuarlarına hazırlık sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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