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İstanbul genelinde YSK protestoları

Kararın açıklanmasının ardından sokağa çıkıp yürüyenler, evlerinden tencere tava çalanlar oldu.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 10:36..
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İstanbul genelinde YSK protestoları

Dün akşam Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı, ülke gündemine bomba gibi düştü.

Seçimlerin iptal edilmesine Ekrem İmamoğlu'na oy verenler, tepkilerini dile getirdi.

İstanbul genelinde YSK protestoları VİDEO

SOKAĞA ÇIKANLAR OLDU

Bu tepkiler sadece sosyal medyadan olmadı. Bir kesim ellerine aldıkları tencere ve tavaları çalarken, bir kesim sokaklarda yürüyüş yaptı.

İstanbul genelinde YSK protestoları

Protestoların yoğunlaştığı bölgeler Kadıköy, Beşiktaş, Maltepe, Şişli, Avcılar gibi CHP'nin yüksek oy aldığı yerler oldu.

İstanbul genelinde YSK protestoları

"HİÇ UMUDUNUZU YİTİRMEYİN"

Ekrem İmamoğlu, YSK kararının ardından seçmene ilk mesajında, "Her şey çok güzel olacak, hiç umudunuzu yitirmeyin. Birileri yanlış, eksik yapacak, hatalar yapacak. Ama biz hep beraber umudu taşıyacağız." ifadelerine yer vermişti.

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