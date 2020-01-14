İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent genelinde torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONA ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

İstanbul’un birçok noktasına daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlara; özel harekat polisleri de destek verdi. Helikopter destekli operasyonda, polis görev aldı.



Düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu satışı gerçekleştiren kişiler gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı ViDEO





