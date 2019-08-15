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İstanbul Havalimanı hava hudut kapısı olarak seçildi

İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 10:22..
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İstanbul Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARAYOLU TAŞIMA KARARI

Bir diğer Cumhurbaşkanı kararı ile de Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde, Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Havalimanı hava hudut kapısı olarak seçildi

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