İstanbul Havalimanı hava hudut kapısı olarak seçildi

1 Diyarbakır'da tereyağı kovasından esrar çıktı Şüpheli hareketler sergileyen kişinin üstü ve minibüsü incelendi. Yapılan araştırmalar sonrası tereyağ kovasında iki paket içerisinde 1 kilo esrar yakalandı.

2 Kırklareli'de 15 metrelik kuyuya düşen adam kurtarıldı 5 metre ve derinliği de 15 metre olan ucu açık bırakılan kuyuyu görmeyen Halil Albatay, kuyuya düştü.

3 İşsizlik rakamları mayıs ayında 12,8 olarak gerçekleşti Nisan ayında yüzde 13 olan işsizlik rakamı, mayısta yüzde 12,8'e geriledi.

4 Dünya Edebiyatı'ndan okunması en zor 10 kitap 3 yıllık süren bir araştırmanın sonucunda okunması en zor kitap belirlenmiş. Bakalım sizin zor kitaplarınız da listede var mı?

5 Kanada Başbakanı Trudeau: Etik kuralları çiğnedim Uluslararası inşaat şirketi SNC-Lavalin ile ilgili yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili konuşan Trudeau, etik kurallarını çiğnediğini kabul etti.

6 ABD'li vekil tecavüz ve ensest ilişkiyi savundu ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Steve King'in "eğer tecavüz ve ensest ilişki olmasaydı, bugünkü nüfus kalır mıydı?" şeklinde yorumu, her kesimden tepki topladı.