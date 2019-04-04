İstanbul Havalimanı heyecanı konut sektörüne yansıdı

6 Nisan itibarıyla taşınmanın tamamen gerçekleştirileceği İstanbul Havalimanı, turizm, gayrimenkul gibi Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinde büyük bir heyecan oluşturuyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI

Özellikle gayrimenkul sektörü, İstanbul Havalimanı'nın resmi olarak kullanılacağı günü bekliyor. Sektörün önde gelen yöneticileri, İstanbul Havalimanı'nın sadece sektöre değil, tüm Türkiye'ye ekonomik anlamda yarar ve kazanç getireceğini düşünüyor.

YABANCI YATIRIMCILAR KONUT ALIMINI ARTIRACAK

Ayrıca havalimanının açılmasıyla gayrimenkul sektöründe satışların da artacağı ileri sürülüyor. İstanbul'da 2018 yılında yabancıya 14 bin 270 konut satışı gerçekleşirken, bu rakamın bu sene 30 bine ulaşacağı ifade ediliyor.