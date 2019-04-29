İstanbul Havalimanı metrosunda çalışmalar sürüyor

Tüm etapları tamamlanınca dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nda seferler başladı.

Yerli ve yabancı yolcular İstanbul Havalimanı'nda rahatlıkla ulaşabiliyor.

Gerek otobüs, gerekse de HAVAİST otobüsleriyle ulaşım gayet rahat olsa da 2016 yılında yapımına başlanan İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nın 1. etabında da çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

METRO HATTI'NIN BİRİNCİ ETABINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattı 1. etabında çalışmalar hızla devam ediyor.

Metro hattında yer alan İhsaniye, Işıklar Otogar, Göktürk, Kemarburgaz istasyonlarında hummalı çalışmalar göze çarparken, gelinen son nokta havadan drone ile görüntülendi.

İLK ETABI 2020'DE, İKİNCİ ETABI 2021'DE

Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlandı.

İstanbul Havalimanı’nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk etabı 2020’de ikinci etabı ise 2021’de hizmete açılacak.

BİRÇOK İLÇDEN GEÇECEK

İstanbul Yeni Havalimanı Güzergah Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek.

Hatta sırasıyla Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Havalimanı-1, Havalimanı-2 ve Havalimanı-3 istasyonları bulunacak.

MAKAS TÜNELLER İLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Bu istasyonlar her biri yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda olan 5.70 metre iç çaplı iki adet ana hat tüneli ve toplam uzunluğu yaklaşık 1.1 kilometre olan makas tünelleri ile birbirine bağlanacak.

Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 km/saat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4’lü veya 8’li diziler halinde vatandaşlara hizmet edecek.

70 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

Entegre edilecek hatlar Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek. Hat tamamlandığında, Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonu'nda Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.