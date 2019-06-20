İstanbul Havalimanı'na gidecek metro hattının detayları

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nda ulaşım her geçen gün kolaylaşıyor. Bölgeye sadece otobüs değil, aynı zamanda YHT ve metro hattı gelmesi için de çalışmalar hız kazandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro hattını 2020 yılında, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro hattını ise 2022 yılında hizmete sunmaya hazırlanıyor.

YENİ METRO HATTI 2020, HALKALI HATTI 2022'DE

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Turhan, “Havalimanımız, iç hatlarda 3 milyon 145 bin 882, dış hatlarda 9 milyon 164 bin 891, toplamda ise 12 milyon 310 bin 773 yolcu ağırladı. Dünyanın birçok ülkesinde büyük havalimanları bir yılda bu kadar yolcu ağırlamıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37.5 kilometre ve 9 istasyon olarak yer teslimi 9 Aralık 2016 tarihinde yapılarak işe başlandı. İşin ikinci etabı İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 31.5 kilometre. 7 istasyon olarak yer teslimini ise bu yıl 14 Mart’ta yaparak işe başlandı. Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro hattını 2020 yılında, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro hattının ise 2022 yılında işletmeye açmayı planlıyoruz." diye konuştu.