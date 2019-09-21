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İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza NarkoKim ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 13 kilo 29 gram kokain ele geçirildi.

İHA | 21.09.2019 - 11:42..
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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden hava yoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı.

PASAPORT KONTROLÜNDE YAKAYI ELE VERDİ

Yapılan çalışma sonucunda Sao Paulo’dan İstanbul’a, farklı günlerde gelecek olan uçaklarda seyahat eden Şili ve Hollanda uyruklu iki şahıs, şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı. İlk olayda, uçağın yanaşacağı körükte önlem alan NarkoKim ekiplerince uçak kapısında yapılan pasaport kontrolünde, Şili uyruklu şahıs tespit edilerek, beraberinde bulunan çantalar arandı.

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain bulundu VİDEO

VALİZDEN ÇIKTI

Yolcunun uçak altına verilen bagajına narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine valiz, x-ray taramasından geçirildi. Gümrük Muhafaza NarkoKim ekiplerince şahsın valizinde yapılan aramada, 10 paket içerisinde toplam 10 kilogram 530 gram ağırlığında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 160 bin lira olan kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain bulundu

KARBON KAĞIDINA SARDILAR

İkinci olayda ise Hollanda uyruklu yolcunun bagajlarında yapılan aramada, yolcu valizinde taban kısmına özel olarak yapılmış gizli bölme tespit edildi. Yapılan aramada bölme içerisinde dışı karbon kağıdına sarılı vaziyette 2 pakette toplam 2 kilogram 760 gram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 830 bin lira olan kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain bulundu

PİYASA DEĞERLERİ 4 MİLYON LİRA

Her iki olayda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 13 kilogram 29 gram kokaine el konulurken, olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain bulundu

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain bulundu

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