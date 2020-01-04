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İstanbul Havalimanı’nda, bufalo boynuzu ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 77 adet bufalo boynuzuna ve Edirne’deki operasyonda bulunan 235 canlı güvercine el konuldu.

İHA | 04.01.2020 - 11:41..
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İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen ilk operasyonda; Uganda’nın Entebbe Havalimanı’ndan gelen iki şahıs, Bakanlık’ın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan risk analizi sonucu riskli olarak değerlendirildi.

Şahısları taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasının ardından şüpheli yolcular tespit edilerek gözetim altına alındı.

İstanbul Havalimanı’nda, bufalo boynuzu ele geçirildi

YEŞİL HATTI KULLANAN YOLCULAR ŞÜPHE ÇEKTİ

Yolcular, 'gümrüğe tabi eşyam yoktur beyanı' anlamına gelen “Yeşil Hattı” kullanarak ülkeye giriş yapmak üzereyken, gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu.

310 BİN TL'LİK BUFALO BOYNUZU

Valizleri önce X-Ray taramasına tabi tutulan yolcular, daha sonra da fiziki olarak arandı. İki şahsın bagajlarında toplam 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi. Ele geçirilen bufalo boynuzlarının gümrüklenmiş değerinin 310 bin TL olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı’nda, bufalo boynuzu ele geçirildi

13 KAFES İÇERİSİNDE 235 GÜVERCİN YAKALANDI

Edirne’deki İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Yunanistan’dan gelen bir minibüs riskli bulundu. Aracın rutin gümrük kontrolü sırasında bagajında kafesler bulunduğu dikkat çekti. Gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli araçta yapılan aramada, araç bagajında bulunan 13 kafes içerisinde toplamda 235 canlı güvercin yakalandı.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Her iki operasyonda ele geçirilen bufalo boynuzları ve güvercinler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Sorumlular hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor.

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