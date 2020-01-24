Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs, dünyada korkuya neden oldu.

KARANTİNA ODASI OLUŞTURULDU

Virüsün yayılmaya başladığı iddiaları üzerine İstanbul Havalimanı’nda karantina odasının hazırlandığı öğrenildi.

Çin’den gelen yolcular İstanbul Havalimanı’nda termal kameradan geçerken kamera sayesinde 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar tespit edilecek. Tespit edilen bu kişiler guruptan ayrılarak muayeneleri yapılacak. Bir risk görülürse bu yolcular önce karantina odasına götürülecek.

İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı





İLK MUAYENE SONRASI HASTANEYE SEVK EDİLECEKLER

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan karantina odasında yolcu muayene edildikten sonra, negatif basınçlı sedye ile karantina odasından çıkarılarak, özel ambulansla hastaneye gönderilecek.



