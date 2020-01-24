İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

Çin, şu ana kadar 25 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs sonrası virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Virüsün, Çin'in ardından birçok ülkede görülmesiyle Sağlık Bakanlığı da harekete geçti.

İstanbul Havalimanı'na sabah 06.20 sıralarında sırasıyla gelen Pekin, Guangzhou ve Şanghay uçaklarının yolcularına, termal kamera ile taranma yapıldı.

ŞU ANDA VİRÜS TESPİTİ YOK

Yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu arada Vuhan-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketi virüs nedeniyle seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

KAMERALARLA TEK TEK TARANIYOR

İstanbul Havalimanı yetkilileri Çin'den gelen yolcuların taramalarının daha rahat yapılması için ayrı giriş kapıları belirledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu alana kurdukları termal kamera ile yolcuları taramaya başladı.

38 DERECE ÜSTÜNDEKİ ATEŞ YEŞİL RENKLE BELİRLENECEK

Taramalar esnasında 38 derece üstünde vücut ısısı olan yolcular ekranda yeşil renk ile belirlenecek. Bu yolcular ilk muayenesinin yapılmasının ardından havalimanına kurulan karantina alınan götürülecek ve tetkikleri belli bir süre burada devam edecek.

Çin'den gelen yolculara tarama yapıldı -VİDEO