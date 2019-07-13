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İstanbul Havalimanı'nda milyonluk uyuşturucu bulundu

Valize narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine düzenlenen operasyonda, 34 kilogram 20 gram kokain ele geçirildi.

İHA | 13.07.2019 - 13:06..
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Brezilya’dan Türkiye’ye gelecek olan uçakta seyahat eden Venezuela uyruklu bir yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle şüpheli olarak değerlendirildi. Pasaport kontrolü yapılarak, şüpheli şahıs tespit edildi.

Şahsın seyahat ettiği uçaktaki valizler, bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi.

Şüpheli şahsa ait olduğu anlaşılan bir valize narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine valiz, şüpheli yolcunun gözetiminde açıldı.

VALİZİNDEN DEĞERİ 1 MİLYONLUK KOKAİN ÇIKTI

Valizde dört sigara kartonu içerisine gizlenmiş, şeffaf parlak renkli paketler halinde 34 kilogram 20 gram beyaz renkli toz madde tespit edildi. Toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan kontrolünde, ‘‘kokain’’ cinsi uyuşturucu olduğu saptandı.
Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen kokaine el konulurken, uyuşturucuyu valizinde taşıyan şahıs tutuklandı.


İstanbul Havalimanı'nda milyonluk uyuşturucu bulundu

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