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İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri

Tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda, otopark ücretleri de belli oldu. Buna göre 1 saatlik kapalı otopark 21 TL, açık otopark ise 16 TL olarak açıklandı.

DHA | 15.04.2019 - 16:49..
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29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu.

AÇIK-KAPALI OTOPARK HİZMETİ

7 Nisan tarihi itibarıyla tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti, bugünden itibaren ücretli oldu.

İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri

Belirlenen ücret tarifeleri ise şu şekilde:

KAPALI OTOPARK

1 saat: 21 TL

1-3 saat: 25 TL

3-6 saat: 39,50 TL

6-12 saat: 47 TL

12-24 -saat: 63 TL

Abonman aylık: 444 TL

İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri

AÇIK OTOPARK

0-1 saat: 16 TL

1-3 saat: 19 TL

3-6 saat: 29 TL

6-12 saat: 32 TL

12-24 saat: 44.50 TL

Abonman aylık: 332 TL

İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri

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