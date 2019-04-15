İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri

29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu.
AÇIK-KAPALI OTOPARK HİZMETİ
7 Nisan tarihi itibarıyla tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti, bugünden itibaren ücretli oldu.
Belirlenen ücret tarifeleri ise şu şekilde:
KAPALI OTOPARK
1 saat: 21 TL
1-3 saat: 25 TL
3-6 saat: 39,50 TL
6-12 saat: 47 TL
12-24 -saat: 63 TL
Abonman aylık: 444 TL
AÇIK OTOPARK
0-1 saat: 16 TL
1-3 saat: 19 TL
3-6 saat: 29 TL
6-12 saat: 32 TL
12-24 saat: 44.50 TL
Abonman aylık: 332 TL