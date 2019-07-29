İstanbul Havalimanı’nda pangolin operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda akılalmaz bir kaçakçılık olayı ile sarsıldı.

Nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin hayvanının pulları İstanbul Havalimanı'ndan geçirilmeye çalışıldı.

EŞYALARIN RİSKLİ OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, havayolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirdi.

Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçti.

1 TON PONGOLİN ELE GEÇİRİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İstanbul Havalimanı’nda Pangolin pulu ele geçirildi VİDEO



PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON 500 LİRA

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen pangolin pullarının ülkemizdeki piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu; söz konusu pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

(pangolinden bir görüntü)