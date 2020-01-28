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İstanbul Havalimanı'nda saka kuşu kaçakçısına para cezası

Yurt dışına valiz içinde saka kuşu kaçırmak isterken polis tarafından yakalanan Libya uyruklu yolcuya, 94 bin lira idare para cezası kesildi.

DHA | 28.01.2020 - 09:50..
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya'ya gitmek üzere dün havalimanına gelen ve durumundan şüphelendikleri yolcuyu incelemeye aldı.

VALİZDEN SAKA KUŞU ÇIKTI

Yolcunun valizinde yapılan kontrolde küçük karton kutular içine gizlenmiş 36 adet koruma altındaki saka kuşunun bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda saka kuşu kaçakçısına para cezası

5 KUŞ VALİZDE ÖLDÜ

Polis ekiplerinin valizde inceleme yapması sonucu 5 kuşun öldüğü belirlendi. Polis, valizin sahibi Libyalı yolcuya işlem yapmak üzere terminaldeki polis merkezine götürdü.

Olay üzerine bilgi verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri de İstanbul Havalimanı'na gelerek 31 sakayı teslim aldı.

İstanbul Havalimanı'nda saka kuşu kaçakçısına para cezası

94 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Libyalı yolcuya ise 'koruma altındaki saka kuşunu yurt dışına kaçırmaktan' 21 bin 600 lira tazminat, çevre kanunu ve eko sistemi bozmaktan ise 73 bin lira olmak üzere toplam 94 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Havalimanı'nda saka kuşu kaçakçısına para cezası

SAKA KUŞLARI DOĞAYA BIRAKILACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan saka kuşlarının, veteriner hekim tarafından yapılacak kontrol sonrası doğaya salınacağı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda saka kuşu kaçakçısına para cezası

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