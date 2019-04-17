İstanbul Havalimanı'nda simsarlara karşı önlem

İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığının önüne geçmek için bir dizi önlemler alındı.

İstanbul Mülki İdare Amirliği, bu tür davranışlarda bulunan kişilere izin vermeyeceklerini ve polis tarafından tespit edilen kişilere hem adli hem de idari cezalar vereceklerini açıklamıştı.

320 LİRA PARA CEZASI

Alınan tedbirler doğrultusunda ayrıca iç ve dış hat geliş katında bulunan tüm turizm acenteleri, araba kiralama firmaları ve benzeri işletmelerin çalışanlarının, sadece kendilerine ait büroların içinde bulunacakları bildirilmişti. Yapılan çalışmalar kapsamında bu tür davranışlarda bulunan kişiler, polis tarafından tespit ediliyor. Belirlenen kişi veya kişiler karakola götürülüp, haklarında işlem yapılarak 320 TL idari para cezası uygulanıyor.