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İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

Yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na giden bir yolcu, dış hatlarda bir sosisli ve su için 46 lira ödemek zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 10:33..
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İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

Dünyanın birçok havalimanında giyim ve aksesuar fiyatları yüksek olsa da gıda ürünlerinde fiyatlar şişirilmiyor.

Bu durum, İstanbul Havalimanı'nda geçerli değil.

SOSİSLİ+SU 46 LİRA

Öyle ki; İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına uçmak isteyen bir yolcu, dış hatlarda aldığı sosisli ve bir şişe su için 46 lira ödedi.

SİMİT BİLE 7 LİRA

İstanbul Havalimanı'na yolunuz düşer de yemek yemek isterseniz, fiyatlar oldukça yüksek. Geçtiğimiz aylarda yapılan başka bir paylaşımda iç hatlarda simit fiyatının 7 lira olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

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