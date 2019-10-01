İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

Dünyanın birçok havalimanında giyim ve aksesuar fiyatları yüksek olsa da gıda ürünlerinde fiyatlar şişirilmiyor.
Bu durum, İstanbul Havalimanı'nda geçerli değil.
SOSİSLİ+SU 46 LİRA
Öyle ki; İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına uçmak isteyen bir yolcu, dış hatlarda aldığı sosisli ve bir şişe su için 46 lira ödedi.
SİMİT BİLE 7 LİRA
İstanbul Havalimanı'na yolunuz düşer de yemek yemek isterseniz, fiyatlar oldukça yüksek. Geçtiğimiz aylarda yapılan başka bir paylaşımda iç hatlarda simit fiyatının 7 lira olduğu ortaya çıkmıştı.