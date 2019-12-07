İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik ekipleri, bir gün ara ile Brezilya'dan gelerek, uyuşturucu maddeleri valizlerinde taşıyan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Hava Takip Sistemi aracılığıyla takibe alınan uçakların İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından ekipler tarafından pasaport kontrolü yapılarak, şüpheliler tespit edildi.

DEĞERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA

Şüphelilerin geldikleri uçaktaki valizler, bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi. Narkotik dedektör köpeklerinin valizlere aşırı tepki vermesi üzerine valizler, şüpheli yolcuların gözetiminde açıldı.

Gelen iki yolcunun valizinde, toplamda 4 kilogram 595 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirtiildi.

İstanbul Havalimanı'nda 4.6 kilogram kokain ele geçirildi

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri valizlerinde taşıyan şüphelilerle birlikte hareket ettiklerini belirledikleri, toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

Konuya ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.



