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İstanbul Havalimanı'nda yanlış parklara ceza yağdı

Engelli park yerlerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan 42 araç sürücüsüne, toplamda 11 bin lira para cezası uygulandı.

AA | 31.01.2020 - 12:43..
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İstanbul Valiliği'nin yürüttüğü uygulama kapsamında, havalimanı otoparkında engellilere tahsis edilen alanlara araçlarını park eden sürücülere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, kural ihlali yapan araçları tespit ederek, tek tek işlem yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda yanlış parklara ceza yağdı

BİLGİLENDİRME AFİŞİ ASILDI

Plaka sorgulamasında engellilere ait alanlara park etme hakkı olmadığı belirlenen araçların sürücülere, 264 lira ceza kesildi. Engellilerin alanına park edilen araçların camına, "Bu park yeri bana ait, lütfen saygı duy" yazılı bilgilendirme afişi de asıldı. Denetimlerde 42 aracın sürücüsüne yaklaşık 11 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Havalimanı'nda yanlış parklara ceza yağdı

YANLIŞ PARK ETTİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Basın mensupları tarafından görüntülenen denetimler sırasında para cezası kesilen bir otomobilin sürücüsü otoparka geldi. Bilgilendirme afişini aracından kaldıran sürücü, yanlış park ettiği için özür diledi. Otoparkta yer bulamadığı için engelli alanına park ettiğini öne süren sürücü, "İlk defa havalimanı otoparkını kullanıyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Cezanın ne kadar olduğunu bilmiyorum." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda yanlış parklara ceza yağdı

798 ARAÇ SORGULANDI, 545'İNE CEZA KESİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda engelli park yerlerine yönelik 21 Kasım'dan bu yana yapılan denetimlerde toplam 798 aracın sorgulandığı, 545 araca ise ceza işlemi uygulandığı bildirildi.

Havalimanında toplam 40 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor. 18 bin araç kapasiteli katlı otoparkta 907 engelli aracına park yerinde hizmet veriliyor. Otoparklardan 15 güne kadar ücretsiz yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, bizzat araçta bulunmaları ve gerekli evrakı ibraz etmeleri halinde bu hizmetten faydalanabiliyor.

İstanbul Havalimanı'nda yanlış parklara ceza yağdı

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