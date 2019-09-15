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İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı harç pulunda yeni dönem

İstanbul'un yeni havalimanına, yolcuların yurt dışına çıkış işlemleri için harç pulu otomatları yerleştirildi. Bu makineler sayesinde hızlı bir şekilde işlem yapılabilecek.

AA | 15.09.2019 - 13:22..
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Havalimanları ve gümrüklerde bekleme süresi, artık 'saniye'ye düşecek.

Havalimanı ve gümrüklerdeki bekleme sürelerini kısaltması amaçlanan otomatlarla, yolculara birçok noktadan hızlı hizmet verilmesi sağlanacak.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı harç pulunda yeni dönem

TEK SEFERDE EN FAZLA 10 HARÇ PULU

Yolcular, nakit ve kredi kartının yanı sıra temassız (NFC) ödeme sistemini destekleyen cep telefonlarıyla tek seferde en fazla 10 harç pulu alabilecek. Pilot uygulama kapsamında İstanbul Havalimanı'nda 10 otomatla başlayan hizmetin, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da verilmesi bekleniyor.

5-10 SANİYEDE ALINABİLECEK

Yolculardan Erdem Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, harç pulunu eskiden gişeden aldıklarını, otomattan pul almanın işleri çok hızlandırdığını söyledi.

Keyifli bir işlem yaptığını dile getiren Genç, "Havalimanında harç pulu için bazen kuyruk oluyordu. Şimdi herhalde 5-10 saniyede işler hallolabilecek." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı harç pulunda yeni dönem

BÜTÜN HAVALİMANLARINDA KULANILACAK

Projede yazılım mühendisi olarak çalışan Harun Gümüşdoğrayan ise otomatların, Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını belirtti.

Gümüşdoğrayan, veznede oluşan yoğunluğu önlemek ve işleri hızlandırmak adına bu projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bu proje İstanbul Deftardarlığı ile yürütüldü. Gayet başarılı oldu. Uzun çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanılacak." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı harç pulunda yeni dönem

ESKİSİNE GÖRE BÜYÜK TASARLANDI

Standart kredi kartı boyutunda olan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün resmini taşıyan harç pulları, özel güvenlik ögelerine sahip olmasıyla biliniyor.

Darphanede basılan tek kullanımlık pullar, yurt dışı çıkış esnasında pasaportla birlikte polise ibraz ediliyor. Pullar, görevli polis memuru tarafından köşesinden yırtılarak iptal ediliyor. Yeni harç pulları, kaybolmaması ve cüzdanlardan da saklanması için öncekilerden daha büyük formda tasarlandı.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı harç pulunda yeni dönem

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