İstanbul Havalimanı, birkaç haftadır Cezayirlilerin protestolarına sahne oldu.
Cazayir hükümeti tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girişleri durdurmasından dolayı Cezayirli yolcular, İstanbul’da kaldı.
İstanbul Havalimanı’nında kavgaya huzursuzluğa sebep olan Cezayirliler için çözüm geldi.
Cezayirliler ülkelerine alınmayınca protesto başlattı ViDEO
1500 KİŞİ KARABÜK'E YOLLANDI
Koronavirüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 1500 yolcu, otobüslerle Karabük'teki bir öğrenci yurduna gönderildi.
İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı ViDEO
Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi.
Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.