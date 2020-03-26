taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4038
Euro
7.0271
Altın
1629.77
Borsa
90852.48
Gram Altın
336.078
Bitcoin
42420.84

İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekletilen Cezayir, Tunus ve Ürdün uyruklu 1500 yolcu Karabük'e gönderildi.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 16:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Havalimanı, birkaç haftadır Cezayirlilerin protestolarına sahne oldu.

Cazayir hükümeti tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girişleri durdurmasından dolayı Cezayirli yolcular, İstanbul’da kaldı.

İstanbul Havalimanı’nında kavgaya huzursuzluğa sebep olan Cezayirliler için çözüm geldi.

Cezayirliler ülkelerine alınmayınca protesto başlattı ViDEO

İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı

1500 KİŞİ KARABÜK'E YOLLANDI

Koronavirüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 1500 yolcu, otobüslerle Karabük'teki bir öğrenci yurduna gönderildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı ViDEO

İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı

Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi.

Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı

İlginizi Çekebilir
Erdoğan, telekonferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Kendini hakim olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
Elazığ'da, kendini hakim ya da avukat olarak tanıttığı 5 kişiyi, 'adli konularda yardımcı olma' vaadiyle dolandıran kadın, yakalanarak tutuklandı.
Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli yapıldı
Ordu'da belediye tarafından koronavirüsten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor.
LGS sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 4 suça af yok
Erdoğan'dan 4 suça af yok
520
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
535
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
1059
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
301
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
1330
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
148
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir