1 İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekletilen Cezayir, Tunus ve Ürdün uyruklu 1500 yolcu Karabük'e gönderildi.

2 Gümüş gol nedir Gümüş gol, futbol mücadelelerinde normal sürenin yetmediği durumlarda kazanan ekibi belirlemek adına kullanılan kurallardandır.

3 Eşi eve almayınca, gizlice girip kendini balkona kilitledi Antalya'da tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan koca H.Z., gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi. Polis tarafından gözaltına alınan koca, eşine "Seni seviyorum" diye seslendi.

4 Osteoporoz nedir Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kelime olarak gözenekli kemik anlamına gelir. Çoğunlukla bir kırık veya çatlak geliştikten sonra kemiklerin görüntülenmesi sonucunda tespit edilir.

5 Bisturi nedir Halk arasında neşter olarak da kullanılan bisturi, cerrahi işlemlerde kullanılan bir ameliyat aletidir.

6 Erdoğan, telekonferansla G20 Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.