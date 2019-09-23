İstanbul Havalimanı'ndaki taksicilere eğitim

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin paydaşı olduğu 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı', bugün başladı.

1550 taksicinin katılacağı eğitimlerde; akademisyenler, tiyatro sanatçıları, mimar, tarihçi, gazeteci, kişisel gelişim uzmanları ders verecekler. Eğitimler, davranış bilgisinden turistlerle iletişime, taksicilikte uyulması gereken kurallardan suç önleme yöntemlerine kadar 13 ayrı dalda olacak ve eğitim sonrası sınavlarda başarılı olanlara 'başarı belgesi' verilecek.

70 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programına katılan Vali Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı'na gelen turistlerin ilk olarak polis, gümrük ve taksicileri gördüklerini belirterek, bu anlamda taksicilerin turistlere misafirperverlikle, güler yüzle 'hoş geldiniz' demeyi söylemek zorunda olduğunu dile getirdi. Turizmde Türkiye'nin çok önemli hedeflerinin olduğunu anımsatan Yerlikaya, "2023'te 70 milyon yabancı turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

"TURİST DOSTU TAKSİCİ"

"'Turist dostu taksici', 'insan dostu taksici', 'insanları Allah için seven İstanbul taksici'... Bu eğitim programının gerisinde bu cümleler de var." diyen Yerlikaya, böyle bir taksici duruşu hedeflendiğini açıkladı.

TAKSİCİLER İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

İstanbul'da taksicilik mesleğinin geldiği noktayı masaya yatırıp, paydaşlarla istişare edilmesinin gerektiğini belirten Ali Yerlikaya, bu kapsamda 18 Ekim'de İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve meslek odaları dahil olmak üzere herkesi kapsayıcı bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı.

"İSTİŞARE EDECEĞİZ VE KARAR ALACAĞIZ"

Vali Yerlikaya, "Taksilerin niteliği, dünyada örnekleri var. Rakiplerimizin yapmış olduğu, başardığı çizgi var. Daha iyisini yapabiliriz. Sermaye ve emeğin hakkını (plaka sahibi ve şoför); ikisi arasında medeniyetimize uygun iletişimi ve diyalogu sağlayacağız. Dolayısıyla ortaya öyle bir uygulama çıkacak ki insanlarımız, 'işte İstanbul'un yeni nesil taksicileri budur' diyecek. Şehrin dili bunu gerektiriyor." şeklinde konuştu.