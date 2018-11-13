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İstanbul Havalimanı'ndan 15 bin kişi uçtu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayımız 15 bini aştı." dedi.

AA | 13.11.2018 - 11:58..
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Ekim'de tarifeli uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'nı 2 haftada 15 bin kişinin kullandığını ve yıl sonuna kadar da 43 bin kişinin rezervasyon yaptırdığını duyurdu.

5 NOKTAYA 43 BİN BİLET SATIŞI

Ekşi, sosyal medya hesabından, "İstanbul Havalimanı uçuyor. Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayımız 15 bini aştı. Ankara, İzmir, Antalya, Ercan ve Bakü günlük seferlerimizde sene sonuna kadar halen 43 bin kişi bilet almış durumda. Büyük proje, büyük heyecan." paylaşımı yaptı.

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