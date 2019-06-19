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İstanbul Havalimanı'nın hızlı pasaport geçiş sistemi

Yeni havalimanında, test aşamasında olan Hızlı Pasaport Geçiş sistemiyle 18-20 saniye içinde pasaporttan geçilebilecek.

AA | 19.06.2019 - 11:34..
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İstanbul Havalimanı’nda, yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistem başlatıldı.

ÇİPLİ PASAPORTLA HIZLI GEÇİŞ

Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi ile yolculara zaman kazandırılması amaçlanıyor.  Sistemin kullanımı çok basit. Hiç sıra beklemeden çipli pasaport kullanan 18 yaşını geçmiş bütün yolcular, bu sistemi kullanabilecek.

İstanbul Havalimanı'nın hızlı pasaport geçiş sistemi VİDEO

18 SANİYEDE PASAPORTTAN GEÇİLEBİLECEK

Sistem sayesinde yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18 saniye içerisinde havalimanında 16 geliş,10 gidiş ve 4 transfer alanında yer alan toplam 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan geçebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği sistemin donanımı, İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nın hızlı pasaport geçiş sistemi

DONANIM VE YAZILIMI YERLİ FİRMA ÜRETTİ

EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları dışındaki donanım ve yazılımı yerli firma tarafından üretildi.

İstanbul Havalimanı'nın hızlı pasaport geçiş sistemi

PARMAK İZİ VE YÜZDEKİ BİYOMETRİK VERİLER OKUNUYOR

Çipi pasaportlarıyla beraber gelen yolcuların, sistemin bulunduğu ilk noktada pasaportlarını okutmaları gerekiyor. Ardından parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriler ile pasaporttaki bilgileri eşleştiriliyor. Yolcular, toplamda yaklaşık 18-20 saniyede pasaport işlemlerini yapıyor.

SON İŞLEM DAMGA VURMA

Geçiş yapan yolcuların pasaportlarına damga vurma işlemi emniyet görevlileri tarafından yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'nın hızlı pasaport geçiş sistemi

İstanbul Havalimanı'nın hızlı pasaport geçiş sistemi

İstanbul Havalimanı'nın hızlı pasaport geçiş sistemi

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