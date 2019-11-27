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İstanbul için 180 yeni otobüs alınacak

İETT'nin 2 milyar 980 milyon liralık 2020 bütçesi oy birliği ile kabul edilirken, 50 metrobüs ve 130 solo otobüs alınması kararlaştırıldı.

AA | 27.11.2019 - 22:41..
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Belediyenin Saraçhane'deki Meclis salonunda İETT bütçesi ele alındı.

Mecliste konuşan İETT Genel Müdür Vekili Hamdi Alper Kolukısa, 2019 yılında yolculuk sayısının yüzde 8 arttığını söyledi.

2020 BÜTÇESİ 2 MİLYAR 980 BİN LİRA

İETT'nin 2020 yılı bütçe hedeflerini paylaşan Kolukısa, şöyle konuştu:

"2020 yılında, personel giderleri 450 milyon 665 bin lira. 2019'da personel giderleri yüzde 48 olmuştur. Bu rakam 2020'de yüzde 44'e düşürülecektir. Bu oranı 2022 yılında yüzde 40'ın altına düşürmeyi hedeflemekteyiz. Giderlerimizin toplamının 2 milyar 980 milyon lira olacağı planlanmıştır. Bütçe gelirlerimizden teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2 milyar 528 milyon lira. Diğer gelirlerle birlikte 2 milyar 930 milyon TL olacağı planlanmıştır."

İstanbul için 180 yeni otobüs alınacak


Konuşmaların ardından oturumu yöneten Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı, İETT'nin 2020 bütçesini oylamaya sundu.

İETT'nin 2 milyar 980 milyon liralık 2020 bütçesi, oy birliği ile kabul edilerek meclisten geçti.

50 METROBÜS, 130 OTOBÜS ALINACAK

Öte yandan İETT'nin hazırlayarak meclis üyelerine sunduğu bütçe kitapçığına göre, 50 yeni metrobüs aracı ile şehir içi kullanım için 130 adet solo otobüs alınacak. Otobüslerin öz kaynak ve borçlanma yoluyla alınacağı kaydedildi.

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