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İstanbul için toz taşınımı uyarısı

Bu akşam saatlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının havayı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

AA | 23.04.2019 - 11:42..
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, bölgenin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.

VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI

Açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Toz taşınımının bu akşam 18.00'de başlayarak yarın akşam 23.59'a kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

İstanbul için toz taşınımı uyarısı

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